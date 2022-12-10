Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа. О предложении Беларуси сообщили в ООН 10 декабря.

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Литовский президент предупредил о ловушке, которую готовит Беларусь

Науседа отметил, что предложение Беларуси транспортировать украинское зерно через свою территорию в Литву является очередной попыткой выйти из-под санкций.

Украинское зерно уже идет через Польшу и другие страны в порты Балтии. Это ловушка. Давайте не попадать в нее,

– подчеркнул президент Литвы.

Украинское зерно может ехать через Беларусь

В ООН рассказали, что Беларусь предложила транспортировать украинское зерно через свою территорию. Об этом стало известно после встречи Генерального секретаря Антониу Гутерриша с замминистра иностранных дел Беларуси Юрием Амбразевичем.

Последний заверил, что его страна без предварительных условий согласится на транзит украинского зерна в порты Литвы, откуда оно продолжит свой путь.

В то же время Амбразевич решил попытаться пролоббировать интересы страны. В ходе встречи с Гутерришем он повторил просьбу правительства своего государства. Речь идет о возможности экспортировать удобрения. Напомним, что соответствующая опция находится под санкциями.