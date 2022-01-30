На этой неделе случился исторический день. День, когда послали Путина. Коллективный Запад вежливо написал, оставляя возможность Путину сохранить лицо и отползти в свою нору, что он думает по поводу его ультиматума.

Что будет дальше – посмотрим. Пока Запад делает все, чтобы не дать Путину вторгнуться в Украину.

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Пропаганда РФ

И даже готов помогать поддержать экономику, которая неминуемо страдает от информационной кампании, цель которой, удержать Путина от вторжения и не дать ему полностью разрушить украинскую экономику. Если бы еще украинская власть ему помогала…

Но трудно помогать Западу защищать тебя от Путина, когда ты сам инфицирован российской пропагандой, а эта вещь не проходит так быстро как ковид, и веришь, что всю эту историю задумали проклятые англосаксы и воинственный блок НАТО, чтобы затеять войну России и Украины. Трудно, когда вы верите словам Коломойского, а не Блинкена.

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Шокирован весь мир

Трудно помогать, когда люди могут не понимать, что если ты хочешь предупредить вторжение, то должен пугать санкциями в случае этого самого вторжения, а не просто вводить их, после чего Путина уже ничего не будет сдерживать. Ведь вторжение уже ничего не будет ему стоить.

Бедный дедушка Байден, если ему приходится объяснять такие вещи.

С другой стороны, раньше офигевали только украинцы. А теперь весь мир. Уже не так обидно.

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