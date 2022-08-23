Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в должности премьера

Глава МИД Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы. Политик отметила, что это является важной обязанностью руководителя правительства.

Об этом Лиз Трасс заявила во время предвыборных дебатов на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Таков был ответ главы МИД на вопрос ведущего о ядерной угрозе.

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Что сказала Трасс о ядерной угрозе

Ведущий дебатов спросил Лиз Трасс о том, что будет чувствовать политик, если во время ее руководства правительством Великобритании возникнет угроза, требующая применения ядерного оружия, что в свою очередь может привести к глобальному уничтожению. Глава МИД отметила, что готова исполнять свой долг, если будет в премьерском кресле, то есть Трасс готова применить ядерное оружие.

Это (вопрос применения ядерного оружия – 24 канал) важна обязанность премьер-министра, и я готова его выполнять,

– подчеркнула Трасс.

НАТО говорит о возможности вступить в войну против россии

На фоне российских провокаций на Запорожской АЭС, страны НАТО решили предостеречь кремль от глобальной катастрофы, ведь это будет иметь ужасные последствия. В первую очередь для самой россии.

Депутат британского парламента от Консервативной партии Тобиас Эллвуд заявил, что утечку радиации, вызванную умышленными действиями россиян, можно расценивать как нападение на членов НАТО. Это будет нарушать 5 статью Альянса о коллективной безопасности. Дело в том, что в случае катастрофы, которую могут повлечь за собой действия россиян, радиация может дойти до стран НАТО.

Такую же позицию высказал и член американской Палаты представителей Адам Кинзингер, который подчеркнул, что утечка радиации будет означать активизацию статьи 5 устава Альянса – нападение на одного члена НАТО – нападение на весь блок.

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