Россия якобы хочет атаковать трассу Киев-Чоп: военный обозреватель объяснил замысел врага

Американский институт изучения войны предупредил о том, что Россия якобы планирует использовать белорусскую территорию, чтобы осуществить дроновую атаку по трассе Киев-Чоп. Эта дорога простирается через западные области Украины, предусматривая маршруты, через которые осуществляются поставки из Польши.

Комментируя в эфире 24 Канала сообщение ISW об угрозе для трассы М-06, военный обозреватель Иван Тимочко отметил, что для логистики никогда одну дорогу не используют, а привлекаются для этого все. Поэтому если возникнут сложности с одной трассой, то поставки будут происходить через другие.

Россия выбрала метод шантажа из-за провала на фронте

Военный обозреватель высказался о том, что сложно дать оценку, правдивой ли является информация Института изучения войны о намерениях противника, однако он такое развитие событий не исключает. Он отметил, что не стоит забывать, что Россия действительно готовит теракты в Украине, не сумев достичь успехов на фронте и провалив весеннюю наступательную кампанию.

Россияне надеялись, что она будет одной из самых успешных, но не удалось. Это вообще ставит под сомнение пребывание на своей должности Герасимова (начальник российского генштаба – 24 Канал). Это безумно бьет по имиджу Путина,

– констатировал Тимочко.

По мнению военного обозревателя, эта ситуация на поле боя влияет и на переговорный процесс. Он добавил, что наблюдается, что противник принял общую тенденцию открытого шантажа и угроз нанесения ударов. Есть впечатление, с его слов, что Кремль стремится максимально нагнетать ситуацию, сломать внутреннюю устойчивость Украины к угрозам.

Враг пытается ударить и ракетами, и беспилотниками в пределах всей Украины. На 11-м году всеобщей войны это не должно было бы вызвать чрезмерных реакций. Надо максимально усиливать собственную защиту, реагировать на воздушные тревоги. А то, что противник угрозами хочет парализовать страну – это очевидно,

– отметил Тимочко.

Он подчеркнул, что для России украинские удары являются чрезвычайно болезненными, особенно те, которые наносятся на стратегическую глубину, поэтому страна-агрессор беснуется. Тимочко убежден, что Путин вектор собственных неудач стремится перевернуть в сторону украинского информпространства, чтобы там постоянно говорить о российских запугиваниях.

К сведению! 25 мая российский МИД пригрозило последовательными системными ударами по Киеву, уточнив, что атаки будут происходить по "центрам принятия решений" и объектам ВПК Украины. Россия призвала иностранных граждан и дипломатов покинуть украинскую столицу.

Беларусь обвиняет Украину в пересечении границы дронами

Напомним, ранее госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, находясь в Москве, заявил о том, что якобы украинские беспилотники совершили в течение недели 116 попыток пересечь белорусских границу. Он утверждает, что в отдельных случаях это были целенаправленные намерения поразить пограничную инфраструктуру.

В украинской Госпогранслужбе такое заявление считают очередной попыткой Беларуси переложить ответственность на Украину. Представитель ГПСУ Демченко обратил внимание на то, что почему-то белорусская ПВО фиксирует только украинские дроны, а вот российские, которые с территории Беларуси летят атаковать Украину, не замечает.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины высказались, что такие заявления Беларуси являются ложными и нацеленными на попытку осуществить провокацию. Руководитель ЦПД Коваленко считает, что такого поведения и таких заявлений от Минска сегодня требует Москва.