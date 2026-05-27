Коментуючи в етері 24 Каналу повідомлення ISW про загрозу для траси М-06, військовий оглядач Іван Тимочко наголосив, що для логістики ніколи одну дорогу не використовують, а залучаються для цього всі. Тож якщо виникнуть складнощі з однією трасою, то постачання відбуватиметься через інші.

Росія обрала метод шантажу через провал на фронті

Військовий оглядач висловився про те, що складно дати оцінку, чи правдивою є інформація Інституту вивчення війни щодо намірів противника, однак він такий розвиток подій не виключає. Він зазначив, що не варто забувати, що Росія дійсно готує теракти в Україні, не зумівши досягти успіхів на фронті й проваливши весняну наступальну кампанію.

Росіяни сподівалися, що вона буде однією з найуспішніших, але не вдалося. Це взагалі ставить під сумнів перебування на своїй посаді Герасимова (начальник російського генштабу – 24 Канал). Це шалено б'є по іміджу Путіна,

– констатував Тимочко.

На думку військового оглядача, ця ситуація на полі бою впливає і на переговорний процес. Він додав, що спостерігається, що противник прийняв загальну тенденцію відкритого шантажу і погроз завдання ударів. Є враження, з його слів, що Кремль прагне максимально нагнітити ситуацію, зламати внутрішню стійкість України до погроз.

Ворог намагається вдарити й ракетами, й безпілотниками в межах всієї України. На 11-му році загальної війни це не мало б викликати надмірних реакцій. Треба максимально посилювати власний захист, реагувати на повітряні тривоги. А те, що противник погрозами хоче паралізувати країну – це очевидно,

– зауважив Тимочко.

Він підкреслив, що для Росії українські удари є надзвичайно болючими, особливо ті, які завдаються на стратегічну глибину, тому країна-агресорка біснується. Тимочко переконаний, що Путін вектор власних невдач прагне перевернути в бік українського інформпростору, аби там постійно говорити про російські залякування.

До відома! 25 травня російське МЗС пригрозило послідовними системними ударами по Києву, уточнивши, що атаки відбуватимуться по "центрах ухвалення рішень" і об'єктах ВПК України. Росія закликала іноземних громадян та дипломатів покинути українську столицю.

Білорусь звинувачує Україну у перетині кордону дронами

Нагадаємо, раніше держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, перебуваючи у Москві, заявив про те, що нібито українські безпілотники здійснили протягом тижня 116 спроб перетнути білоруських кордон. Він стверджує, що в окремих випадках це були цілеспрямовані наміри уразити прикордонну інфраструктуру.

В українській Держприкордонслужбі таку заяву вважають черговою спробою Білорусі перекласти відповідальність на Україну. Речник ДПСУ Демченко звернув увагу на те, що чомусь білоруська ППО фіксує тільки українські дрони, а от російські, які з території Білорусі летять атакувати Україну, не помічає.

В Центрі протидії дезінформації при РНБО України висловились, що такі заяви Білорусі є неправдивими й націленими на спробу здійснити провокацію. Керівник ЦПД Коваленко вважає, що такої поведінки й таких заяв від Мінська сьогодні вимагає Москва.