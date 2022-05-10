Трассу Киев – Харьков в районе Борисполя перекрыли: схема объезда для водителей

Во вторник, 10 мая, перекрыли участок дороги М-03 в Киевской области. Речь идет о части трассы М-03 за городом Борисполь.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины. Там также было предложено маршруты для объезда.

Важно Укравтодор обеспечил проезд на 30 временных переправах возле разрушенных мостов – Ивко

Проезд из Киева в направлении Полтавы осуществляется по двум маршрутам:

из Киева через автомобильную дорогу Р-03 Северо-восточный обход г. Киева с выездом на трассу М-03;

из Борисполя через трассу Н-08 Запорожья – Мариуполь и Т-10-37 и с выездом на автомобильную дорогу М-03;

Советуем водителям учитывать информацию при планировании маршрутов,

– говорится в сообщении.

Причины временного закрытия трассы в Министерстве инфраструктуры Украины не уточнили.



Актуальная схема объезда / Фото Министерства инфраструктуры Украины

Какая ситуация с дорогами в Киевской области

Ранее ООН назвала Украину одной из самых заминированных стран мира. Еще до полномасштабной войны почти 2 миллиона украинцев жили в окружении мин.

В результате циничных действий российских оккупантов в Киевской области многие километры дорог были заминированы. По состоянию на начало мая шла генеральная уборка дорог и разминированных улиц Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки, Ворзеля, Горенки, Макарова и Озера от сожженной техники и мусора. Сейчас удалось убрать более 700 километров путей.

"Очистка дорог, строительство временных переправ, ямочный ремонт – все эти работы позволяют: вовремя довезти раненых в больницы, эвакуировать людей из-под обстрелов, доставлять нашим гражданам воду, еду и медикаменты, перевозить грузы и реанимировать экономику страны", – добавил замглавы. Укравтодор Андрей Ивко.

Он отметил, что дорожники уже месяц работают в сложнейших и опасных условиях на освобожденных от оккупантов территориях страны. Следующим этапом будет восстановление уничтоженных искусственных сооружений в временно остающихся отрезанными регионах.

Это стоит вашего внимания – Сколько боеприпасов осталось в Ирпене после оккупантов: смотрите видео

В Украине в настоящее время разрушены около 300 мостов. Специалисты пытаются как можно быстрее привести их в порядок, но ремонтные работы можно проводить только после разминирования территорий и согласовывать с военным командованием.