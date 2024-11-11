Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу. В ночь с 11 на 12 ноября, с 01:00 до 04:00, на транзитном участке автодороги "Одесса – Рени" полностью приостановят движение транспортных средств.

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Трассу перекроют для технического обслуживания

По информации предоставленной молдавскими дорожными службами, это ограничение связано с проведением работ по установке системы мониторинга движения.

Современное оборудование, которое устанавливается, поможет в будущем повысить безопасность и эффективность контроля на этом участке.

Из-за технических работ контрольные посты "Маяки" и "Удобное" временно не будут пропускать легковые и грузовые автомобили.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, а по возможности – выбрать другие маршруты для предотвращения задержек.

К слову, с 1 ноября на дорогах всех городов Украины вводится ограничение скоростии до 50 км/ч на зимний период. В городах, где ранее разрешалось 80 км/ч, дорожные знаки будут изменены на ограничение до 50 км/ч.

Изменения не влияют на правила дорожного движения, которые остаются неизменными.