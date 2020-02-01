Трасса смерти: возмутительные факты о "Тавриде" – главной дороге Крыма

"Таврида" – один из самых масштабных российских проектов, которые реализуют после аннексии украинского Крыма. По словам генподрядчика, строят ее по европейской технологии, а асфальто-бетонную смесь разработали специально для местного климата. Почему же крымчане назвали ее "дорогой смерти" – читайте дальше.

Движение по "Тавриде" разрешили в 2019 году, но только частично. Генподрядчик пообещал Путину, что уже в сентябре 2020-го ее откроют полностью.

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Жуткие ДТП на "Тавриде"

• В мае 2019 года вблизи села Муромское Белогорского района произошло серьезное ДТП. Автомобиль Ford Fiesta вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Man. Водитель и пассажиры легковушки погибли на месте, среди них – 12-летний ребенок.



Из-за столкновения легковой автомобиль был полностью разбит

• В июле 2019 года произошла авария на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский – опять с участием грузовика и легковушки. 53 летняя женщина-водитель, а также двое детей получили смертельные травмы. Еще один ребенок получил травмы.



Авария

• В октябре 2019 года два человека погибли и еще пятеро пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Белогорском районе оккупированного Крыма.

Автоинспекторы насчитали 14 наиболее опасных мест на трассе. Одно из них – перекресток на автодороге Кировское – Первомайское. Водители жалуются, что на автостраде должны быть эстакады, а не светофоры.

Важно! За 11 месяцев на трассе "Таврида" погибло 40 человек, еще более 200 – получили травмы.

Что делает трассу опасной

Ехать по "Тавриде" – это все равно, что ехать по строительной площадке. Там установлено ограничение скорости в 60 километров в час. Но водители часто пренебрегают им и едут быстрее. В автоинспекции уверены: именно поэтому и происходит большинство аварий. Но водители называют и другие причины опасности.

Блогеры же пытаются предупредить других о том, с чем столкнулись. В частности отмечается, что прочитать указатели возможно только вблизи – они слишком маленькие и стоят очень близко к поворотам. Блогер из России Евгений Исаков подчеркнул, что разметка, например, сделана уже в четыре полосы, но работают из них только две. То есть обгон разрешен на поворотах, подъемах и спусках.

Слепо доверяя разметке вы можете попасть в очень страшную ситуацию, когда выходите на обгон, а дальше идет резкий поворот, из которого выскакивает машина,

– пояснил он.

Зачем сделана именно такая разметка, когда работают только две полосы, строители объяснить не смогли. А водители жалуются и на то, что на трассе нет съездов для ремонта, отбойников, почти нет обочин. Блогеры советуют не ездить по "Тавриде" ночью, потому что совсем нет освещения.

Человек на "Тавриде" спасся только потому, что было куда съехать: смотрите видео

Некоторые общественные активисты считают, что трассу открыли слишком рано. Много аварий происходят из-за строителей и их халатного отношения к безопасности: в начале 2019 года водитель погиб при столкновении с дорожным катком на участке, который не был подсвечен должным образом.

Подконтрольный России "глава Крыма" Сергей Аксенов трассой доволен, даже тестировал ее со стаканом воды. А вот один из мужчин, который работал на строительстве "Тавриды" сомневается в качестве трассы. Ведь, по его словам, делали ее только на скорость.

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