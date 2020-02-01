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      Траса смерті: обурливі факти про "Тавриду" – головну дорогу Криму

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      "Таврида" – один із наймасштабніших російських проектів, які реалізують після анексії українського Криму. За словами генпідрядника, будують її за європейською технологією, а асфальто-бетонну суміш розробили спеціально для місцевого клімату. Чому ж кримчани назвали її "дорогою смерті" – читайте далі.

      Рух "Тавридою" дозволили у 2019 році, проте лише частково. Генпідрядник пообіцяв Путіну, що вже у вересні 2020-го його відкриють повністю.

      Читайте також: Лазарєв, Пєнкін та Слава – хто гастролює в анексованому Криму останні п'ять років

      Моторошні ДТП на "Тавриді"

      • У травні 2019 року поблизу села Муромське Білогірського району сталося серйозне ДТП. Автомобіль Ford Fiesta вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Man. Водій та пасажири легковика загинули на місці, серед них – 12-річна дитина. 

      ДТП в Криму
      Через зіткнення легковий автомобіль був вщент розтрощений

      • У липні 2019 року сталася аварія на 73-му кілометрі автодороги "Таврида", в районі селища Приморський – знову за участю вантажівки та легковика. 53 річна жінка-водій, а також двоє дітей отримали смертельні травми. Ще одна дитина отримала травми.

      Аварії в Криму
      Аварія

       • У жовтні 2019 року двоє людей загинули і ще п'ятеро постраждали в результаті зіткнення трьох автомобілів в Білогірському районі окупованого Криму. 

      Аварія в Криму

      Автоінспектори нарахували 14 найбільш небезпечних місць на трасі. Одне з них – перехрестя на автодорозі Кіровське – Первомайське. Водії скаржаться, що на автостраді мають бути естакади, а не світлофори.

      Важливо! За 11 місяців на трасі "Таврида" загинули 40 людей, ще понад 200 – отримали травми. 

      Що робить трасу небезпечною

      Їхати "Тавридою" – це все одно, що їхати будівельним майданчиком. Там встановлене обмеження швидкості у 60 кілометрів на годину. Та водії часто нехтують ним і їдуть швидше. В автоінспекції переконані: саме через це і стається більшість аварій. Та водії називаються й інші причини небезпеки.

      Блогери ж намагаються попередити інших про те, з чим зіткнулися. Зокрема наголошують, що прочитати вказівники можливо лише зблизька – вони надто маленькі і стоять дуже близько до поворотів. Блогер з Росії Євген Ісаков підкреслив, що розмітка, наприклад, зроблена вже під чотири смуги, та працюють з них лише дві. Тобто обгін дозволений на поворотах, підйомах та спусках.

      Сліпо довіряючи розмітці ви можете потрапити в дуже страшну ситуацію, коли виходите на обгін, а далі йде різкий поворот, з якого вискакує машина,
      – пояснив він.

      Навіщо зроблена саме така розмітка, коли працюють тільки дві смуги, будівельники пояснити не змогли. А водії нарікають і на те, що на трасі немає з'їздів для ремонту, відбійників, майже немає узбіч. Блогери радять не їздити "Тавридою" вночі, бо зовсім немає освітлення.

      Чоловік на "Тавриді" врятувався лише тому, що було куди з'їхати: дивіться відео

      Деякі громадські активісти вважають, що трасу відкрили надто рано. Багато аварій стаються через будівельників та їхнє недбале ставлення до безпеки: на початку 2019 року водій загинув при зіткненні з дорожнім катком на ділянці, яка не була підсвічена належним чином.

      Підконтрольний Росії "глава Криму" Сергій Аксьонов трасою задоволений, навіть тестував її зі склянкою води. А от один з чоловіків, який працював на будівництві "Тавриди" сумнівається у якості траси. Адже, за його словами, робили її лише на швидкість.

      Повний випуск програми "Крим. Реалії" дивіться сьогодні на 24 каналі о 19.00. Не пропустіть!

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      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Аварії та ДТП Транспорт Новини України Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму
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