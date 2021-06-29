Детали ДТП на Черниговщине

Инцидент произошел около 16:00 на трассе вблизи села Лемеши Козелецкой общины. По данным следствия, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с бусом.

К теме Перекрутило в воздухе и отбросило на асфальт: в Виннице авто сбило семейную пару

25-летний водитель легкового автомобиля двигался в направлении Чернигова. Он не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом под управлением 41-летнего жителя Борзны. Это привело к травмированию 9 человек – водителей и пассажиров.



На Черниговщине в ДТП пострадали 9 человек

Полиция открыла дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Виновнику грозит наказание:

штраф и исправительные работы на срок до 2 лет,

или арест на срок до 6 месяцев,

или ограничение свободы сроком до 3 лет, с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

ДТП на трассе Днепр – Харьков

На трассе Днепр – Харьков столкнулись водители Lexus и Opel. Это случилось, когда второй автомобиль начал поворачивать влево и в это же время в авто на скорости влетел Lexus.

В результате ДТП людей зажало внутри одного из автомобилей. Их освобождали спасатели.