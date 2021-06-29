Деталі ДТП на Чернігівщині

Інцидент трапився близько 16:00 на трасі поблизу села Лемеші Козелецької громади. За даними слідства, водій легковика виїхав на зустрічі смуху, де і зіткнувся з бусом.

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25-річний водій легкового автомобіля рухався у напрямку Чернігова. Він не впорався з керуванням та зіткнувся з мікроавтобусом під керуванням 41-річного мешканця Борзни. Це призвело до травмування 9 людей – водіїв та пасажирів.



На Чернігівщині у ДТП постраждали 9 осіб

Поліція відкрила справу за статтею про порушення правил дорожнього руху. Винуватцю загрожує покарання:

штраф та виправні роботи на строк до 2 років,

або арешт на строк до 6 місяців,

або обмеження волі терміном до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той же строк.

ДТП на трасі Дніпро – Харків

На трасі Дніпро – Харків зіткнулися водії Lexus та Opel. Це трапилося, коли другий автомобіль почав повертати вліво й у цей самий час в авто на швидкості влетів Lexus.

Внаслідок ДТП людей затиснуло всередині одного з автомобілів. Їх визволяли рятувальники.