На Закарпатье, между селами Дубровка и Ракошино 9 августа люди заблокировали трассу Киев-Чоп. Они вышли на акцию протеста с плакатами: "Мы не мусор", "Разворовали наши земли, а остатки под полигон?". Вечером движение транспорта восстановили.

Митинг на Закарпатье: что известно

Между Дубровкой и Ракошино жители Закарпатья 9 августа заблокировали трассу Киев-Чоп. Видео оттуда обнародовал в телеграме "Безопасный город Ужгород" пользователь Alex.

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Протестующие перекрыли дорогу и отказались пропустить автомобиль, в котором находился ребенок, уточнил он "Суспильному".

По словам мужчины, среди участников акции было много несовершеннолетних.

На плакатах у них были такие лозунги: "Мы не мусор", "Разворовали наши земли, а остатки под полигон?".

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Блокировка и восстановление движения транспорта

На месте работали правоохранители. Как сообщил представитель Патрульной полиции Закарпатья Александр Бодня, участников дорожного движения предупредили о затруднении движения на отрезке трассы Киев-Чоп (М-06). В частности, неподалеку от сел Дубровка и Чабановка (787 километр).

Примерно в 17:00 стало известно, что движение транспорта на этом участке восстановили.

Из-за протестов движение на отрезке трассы Киев-Чоп было заблокировано / Скриншот с сайта Нацполиции​

Однако под вечер его восстановили / Скриншот с сайта Нацполиции