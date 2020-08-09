На Закарпатті, між селами Дубрівка та Ракошино 9 серпня люди заблокували трасу Київ – Чоп. Вони вийшли на акцію протесту з плакатами: "Ми не сміття", "Розкрали наші землі, а залишки під полігон?". Надвечір рух транспорту відновили.

Мітинг на Закарпатті: що відомо

Між Дубрівкою та Ракошино жителі Закарпаття 9 серпня заблокували трасу Київ – Чоп. Відео звідти оприлюднив у телеграмі "Безпечне місто Ужгород" користувач Alex.

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Протестувальники перекрили дорогу та відмовилися пропустити автомобіль, в якому перебувала дитина, уточнив він "Суспільному".

За словами чоловіка, серед учасників акції було багато неповнолітніх.

На плакатах у них були такі гасла: "Ми не сміття", "Розкрали наші землі, а залишки під полігон?".

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Блокування та відновлення руху транспорту

На місці працювали правоохоронці. Як повідомив речник Патрульної поліції Закарпаття Олександр Бодня, учасників дорожнього руху попередили про ускладнений рух на відрізку траси Київ – Чоп (М-06). Зокрема, неподалік сіл Дубрівка та Чабанівка (787 кілометр).

Приблизно о 17:00 стало відомо, що рух транспорту на цій ділянці відновили.



Через протести рух на відрізку траси Київ – Чоп був заблокований / Скриншот зі сайту Нацполіції



Однак надвечір його відновили / Скриншот зі сайту Нацполіції