На трасі Київ – Чоп люди перекривали рух транспорту: деталі, відео
На Закарпатті, між селами Дубрівка та Ракошино 9 серпня люди заблокували трасу Київ – Чоп. Вони вийшли на акцію протесту з плакатами: "Ми не сміття", "Розкрали наші землі, а залишки під полігон?". Надвечір рух транспорту відновили.
Мітинг на Закарпатті: що відомо
Між Дубрівкою та Ракошино жителі Закарпаття 9 серпня заблокували трасу Київ – Чоп. Відео звідти оприлюднив у телеграмі "Безпечне місто Ужгород" користувач Alex.
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Протестувальники перекрили дорогу та відмовилися пропустити автомобіль, в якому перебувала дитина, уточнив він "Суспільному".
За словами чоловіка, серед учасників акції було багато неповнолітніх.
На плакатах у них були такі гасла: "Ми не сміття", "Розкрали наші землі, а залишки під полігон?".
Люди перекрили трасу Київ – Чоп на Закарпатті: відео
Блокування та відновлення руху транспорту
На місці працювали правоохоронці. Як повідомив речник Патрульної поліції Закарпаття Олександр Бодня, учасників дорожнього руху попередили про ускладнений рух на відрізку траси Київ – Чоп (М-06). Зокрема, неподалік сіл Дубрівка та Чабанівка (787 кілометр).
Приблизно о 17:00 стало відомо, що рух транспорту на цій ділянці відновили.
Через протести рух на відрізку траси Київ – Чоп був заблокований / Скриншот зі сайту Нацполіції
Однак надвечір його відновили / Скриншот зі сайту Нацполіції