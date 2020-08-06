У селі Глібівка Івано-Франківської області близько 100 протестувальників перекрили дорогу. Більшість машин розвертаються назад. Люди вимагають відремонтувати цю дорогу.

Протестувальники перекрили дорогу регіонального значення Р-38 "Богородчани – Гута" біля села Глібівка, повідомляє місцеве видання galka.if.ua.

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Люди безперервно ходять по пішохідному переходу. Вони пропускають тільки "швидку", або пожежників. Через це на місці утворився затор.

Що кажуть протестувальники

Учасник мітингу Ігор Саїв розповів, що на початку липня люди протестували біля ОДА. Тоді облавтодор пообіцяв, що до 15 липня розпочнеться ремонт дороги.

Потім попросили ще два тижні почекати, потім ще, людям рветься терпець. Дорога в дуже жахливому стані,

– пояснює чоловік.

Протестувальники наголошують, що перекриття безстрокове.

Позиція влади

На місце прибув облавтодор, наразі дорогу оглядають. Для охорони громадського порядку залучили 10 правоохоронців. На трасі Н-09 "Мукачево – Івано-Франківськ – Львів" виставлений пост для того, щоб інформувати водіїв про об'їзд.



Протестувальники на дорозі / Фото Galka



Таблички протестувальників / Фото Galka



Пояснювальні таблички протестувальників / Фото Galka