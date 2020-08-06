На Ивано-Франковщине люди перекрыли дорогу: что они требуют – фото
В селе Глебовка Ивано-Франковской области около 100 протестующих перекрыли дорогу. Большинство машин разворачиваются назад. Люди требуют отремонтировать эту дорогу.
Протестующие перекрыли дорогу регионального значения Р-38 "Богородчаны – Гута" возле села Глебовка, сообщает местное издание galka.if.ua.
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Люди непрерывно ходят по пешеходному переходу. Они пропускают только "скорую" или пожарных. Из-за этого на месте образовалась пробка.
Что говорят протестующие
Участник митинга Игорь Саев рассказал, что в начале июля люди протестовали возле ОГА. Тогда облавтодор пообещал, что до 15 июля начнется ремонт дороги.
Потом попросили еще две недели подождать, потом еще, люди теряют терпение. Дорога в очень ужасном состоянии,
– объясняет мужчина.
Протестующие отмечают, что перекрытие бессрочное.
Позиция власти
На место прибыл облавтодор, сейчас дорогу осматривают. Для охраны общественного порядка привлекли 10 правоохранителей. На трассе Н-09 "Мукачево – Ивано-Франковск – Львов" выставлен пост для того, чтобы информировать водителей об объезде.
Протестующие на дороге / Фото Galka
Плакаты протестующих / Фото Galka
Пояснительные таблички протестующих / Фото Galka