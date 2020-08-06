В селе Глебовка Ивано-Франковской области около 100 протестующих перекрыли дорогу. Большинство машин разворачиваются назад. Люди требуют отремонтировать эту дорогу.

Протестующие перекрыли дорогу регионального значения Р-38 "Богородчаны – Гута" возле села Глебовка, сообщает местное издание galka.if.ua.

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Люди непрерывно ходят по пешеходному переходу. Они пропускают только "скорую" или пожарных. Из-за этого на месте образовалась пробка.

Что говорят протестующие

Участник митинга Игорь Саев рассказал, что в начале июля люди протестовали возле ОГА. Тогда облавтодор пообещал, что до 15 июля начнется ремонт дороги.

Потом попросили еще две недели подождать, потом еще, люди теряют терпение. Дорога в очень ужасном состоянии,

– объясняет мужчина.

Протестующие отмечают, что перекрытие бессрочное.

Позиция власти

На место прибыл облавтодор, сейчас дорогу осматривают. Для охраны общественного порядка привлекли 10 правоохранителей. На трассе Н-09 "Мукачево – Ивано-Франковск – Львов" выставлен пост для того, чтобы информировать водителей об объезде.



Протестующие на дороге / Фото Galka



Плакаты протестующих / Фото Galka