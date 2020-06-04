На трассе Киев – Чоп произошло жуткое ДТП, водитель Lexus сгорел заживо: видео 18+
В районе Калиновки, Винницкой области, автомобиль Lexus на большой скорости влетел в фуру, которая ехала в попутном направлении. Из-за столкновения моторный отсек легковушки загорелся, огонь перекинулся на прицеп.
Фура протягнула розбитий Lexus ще кілька сотень метрів, повідомляє dtp.kiev.ua на своїй фейсбук-сторінці.
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Смертельна ДТП на трасі Київ – Чоп
Чоловік, що був за кермом вантажівки, встиг відчепити причіп і від’їхати. Водія легковика врятувати не вдалось – він згорів живцем. Його тіло виявили рятівники, які загасили автівку та причіп.
Аварія зі смертельними наслідками сталася також поблизу Львова. Водій не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Відбійник розрізав автомобіль разом із водієм майже навпіл.
Смертність на дорогах
- У 2019 році на автошляхах України загинули 3 454 особи, серед яких – 166 дітей. У МВС наголошують, що в Європі цей рівень нижчий у кілька разів.
- Аби знизити рівень смертності та кількість ДТП, з 1 червня 2020 року у Києві та Київській області розпочала роботу система автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху.
- За перший день роботи фотофіксації, 1 червня, система виявила 68 999 фактів перевищення швидкості. На другий день роботи порушників виявилося значно менше – 46 827 порушень.