У районі Калинівки, що на Вінниччині, автомобіль Lexus на великій швидкості влетів у фуру, яка їхала у попутному напрямку. Через зіткнення моторний відсік легковика загорівся, вогонь перекинувся на причіп.

Фура протягнула розбитий Lexus ще кілька сотень метрів, повідомляє dtp.kiev.ua на своїй фейсбук-сторінці.

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Смертельна ДТП на трасі Київ – Чоп

Чоловік, що був за кермом вантажівки, встиг відчепити причіп і від’їхати. Водія легковика врятувати не вдалось – він згорів живцем. Його тіло виявили рятівники, які загасили автівку та причіп.

Аварія зі смертельними наслідками сталася також поблизу Львова. Водій не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Відбійник розрізав автомобіль разом із водієм майже навпіл.

Смертність на дорогах