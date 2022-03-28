Трассу Киев – Житомир фактически уже контролируют ВСУ, – Вениславский

Украинские защитники освободили Ирпень от российских оккупантов. Под контролем ВСУ также трасса Киев – Житомир.

Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат и член комитета Верховной Рады по безопасности Федор Вениславский. По его информации, Ирпень был фактически освобожден 26 марта, об этом не говорили публично, потому что оставалась одна улица, которую контролировали захватчики.

Обратите внимание Ирпень освобожден от российских захватчиков, но возвращаться рано, – мэр

ВСУ провели контрнаступательную операцию

"Сегодня (28 марта – 24 канал) их полностью выбили, кто-то прячется по подвалам и погребам", – заявил Вениславский.

Депутат отметил, что освобождение Ирпеня – одна из очень показательных побед, потому что россияне оставались там с первых дней войны. Именно из Ирпеня оккупанты совершали обстрелы Киева.

Мы осуществили определенную контрнаступательную операцию. Трасса Киев – Житомир уже контролируется полностью нашими Вооруженными Силами. Юго-восточнее этой трассы врага фактически нет,

– сообщил Федор Вениславский.

По его словам, есть так называемая полуподкова, которую россияне пытаются контролировать – Ворзель, Буча, Чернобыльская зона и территория по направлению к Броварам. Но и в том направлении ВСУ нанесли ощутимые удары и освободили значительную территорию украинской земли.

"Это свидетельствует о том, что наши Вооруженные Силы знают и демонстрируют, как бить врага", – сказал Федор Вениславский.

Вениславский об успехах ВСУ: смотрите видео