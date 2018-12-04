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      Трассу Киев – Чоп временно перекроют: карта

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      Трассу Киев – Чоп временно перекроют
      Трассу Киев – Чоп временно перекроют / Фото из открытых источников

      В связи с ремонтом 4 декабря частично, а 5 декабря полностью перекроют движение на аварийном участке трассы М-06 Киев – Чоп возле села Сусково, Свалявского района.

      Об этом сообщает патрульная полиция Закарпатской области на своей Facebook-странице.

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      Известно, что 4 декабря водители смогут пересечь место проведения работ без проблем, не съезжая с трассы.

      Однако, уже 5 декабря ориентировочно до 13:00 движение на участке дороги M-06, с 752 + 375 километров до 753 + 775 километров будет полностью перекрыто. Стоит добавить, что объезд этой части трассы возможен через дорогу районного значения вблизи села Сусково.

       

      Теги: Новости Украины Дороги Транспорт Новости Закарпатья Авто
      Источник: 24 канал
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