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      Военное положение в Украине: на въездах в Виннице установили блокпосты

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      Блокпост на въезде в Винницу
      Блокпост на въезде в Винницу / пресс-служба Нацгвардии

      На основных трассах Винницы установили мобильные блокпосты. На них вместе работают полицейские и военные Нацгвардии. Они проверяют подозрительные автомобили.

      Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

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      Работники полиции вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины проверяют подозрительные автомобили и людей. Проверки на блокпостах имеют профилактическое направление,
      – говорится в сообщении.

      Такие меры обусловлены тем, что Винничина входит в 10 областей Украины, где недавно ввели военное положение.

      Известно, что сейчас правоохранители выполняют служебно-боевые задачи на пяти мобильных блокпостах, в направлениях въезда в город на Хмельницкой, Киевской, Турбовской, Гниванской и Немировской автодорогах.

      воєнний стан воєнний стан в Україні області
      Военное положение в Украине: карта

      Добавим, что 30 ноября Совет обороны Винницкой области, согласно Указу президента о введении военного положения, принял решенте о запрете ношения военной формы и ее элементов гражданскому населению области.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства.

      Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, ее должны проголосовать Верховная Рада.

      Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они могут быть введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

      Почему Украина ввела военное положение?
      25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      военное положение в украине: хроника последних событий
       
      Теги: Новости Украины Военное положение в Украине Вооруженные Силы Украины Нацгвардія Винница
      Источник: 24 канал
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