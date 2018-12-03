Воєнний стан в Україні: на в'їздах до Вінниці встановили блокпости

На основних трасах Вінниці встановили мобільні блокпости. На них разом працюють поліцейські та військові Нацгвардії. Вони перевіряють підозрілі автомобілі.

Про це інформує прес-служба Нацгвардії України.

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Працівники поліції разом із військовослужбовцями Національної гвардії України перевіряють підозрілі автомобілі та осіб. Перевірки на блокпостах мають профілактичне спрямування,

– йдеться у повідомленні.

Такі заходи зумовлені тим, що Вінничина входить до 10 областей України, де нещодавно ввели воєнний стан.

Відомо, що наразі правоохоронці виконують службово-бойові завдання на п’яти мобільних блокпостах, в напрямках в'їзду до міста на Хмельницькому, Київському, Турбівському, Гніваньському та Немирівському автошляхах.



Воєнний стан в Україні: карта

Додамо, що 30 листопада Рада оборони Вінниччини, відповідно до Указу президента щодо запровадження воєнного стану, ухвалила рішення про заборону носіння військової форми та її елементів цивільному населенню області.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави.



Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада.



Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони можуть бути введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.