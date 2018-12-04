Трасу Київ-Чоп тимчасово перекриють: карта
У зв’язку з ремонтом 4 грудня частково, а 5 грудня повністю перекриють рух на аварійній ділянці траси М-06 Київ-Чоп неподалік села Сусково, Свалявського району.
Про це повідомляє патрульна поліція Закарпатської області на Facebook-сторінці.
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Відомо, що 4 грудня водії зможуть перетнути місце проведення робіт без проблем, не з’їжджаючи з траси.
Однак, вже 5 грудня орієнтовно до 13:00 рух на ділянці дороги M-06, від 752 + 375 кілометрів до 753 + 775 кілометрів буде повністю перекритий. Варто додати, що об’їзд цієї частини траси можливий через дорогу районного значення неподалік села Сусково.
Джерело: 24 канал
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