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      Трасу Київ-Чоп тимчасово перекриють: карта

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      Трасу Київ-Чоп тимчасово перекриють
      Трасу Київ-Чоп тимчасово перекриють / Фото з відкритих джерел

      У зв’язку з ремонтом 4 грудня частково, а 5 грудня повністю перекриють рух на аварійній ділянці траси М-06 Київ-Чоп неподалік села Сусково, Свалявського району.

      Про це повідомляє патрульна поліція Закарпатської області на Facebook-сторінці.

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      Відомо, що 4 грудня водії зможуть перетнути місце проведення робіт без проблем, не з’їжджаючи з траси.

      Однак, вже 5 грудня орієнтовно до 13:00 рух на ділянці дороги M-06, від 752 + 375 кілометрів до 753 + 775 кілометрів буде повністю перекритий. Варто додати, що об’їзд цієї частини траси можливий через дорогу районного значення неподалік села Сусково.

       

      Теги: Новини України Новини Закарпаття Транспорт Дороги Авто
      Джерело: 24 канал
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