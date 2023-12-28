Проект о прекращении травли Фарион внесли депутаты ВО "Свобода". Нардепы хотели обратиться в Верховную Раду и Кабмин.

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"История позорной травли языковеда, профессора Ирины Фарион – поразительный пример репрессий против тех, кто решительно отстаивает государственный статус украинского языка и национальное развитие Украины. Мы требуем прекратить преследование Ирины Фарион. Нельзя допустить, чтобы в Украинском государстве наказывали украинцев за украинский язык!" , – говорится в заявлении.

Депутаты дважды голосовали за предложенный проект, однако решение не прошло. Для принятия решения не хватило голосов.

"За" проголосовали 33 депутата из собравшихся. Для поддержки обращения не хватило 10 голосов.

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