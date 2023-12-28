Проєкт щодо припинення цькування Фаріон внесли депутати ВО "Свобода". Нардепи хотіли звернутися до Верховної Ради та Кабміну.
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"Історія ганебного цькування мовознавиці, професорки Ірини Фаріон – вражаючий приклад репресій проти тих, хто рішуче обстоює державний статус української мови та національний розвиток України. Ми вимагаємо припинити переслідування Ірини Фаріон. Не можна допустити, щоб в Українській державі карали українців за українську мову!", – ідеться у заяві.
Депутати двічі голосували за запропонований проєкт, однак рішення не пройшло. Для ухвалення рішення забракло голосів.
"За" проголосували 33 депутати з присутніх. Для підтримки звернення не вистачило 10 голосів.
Скандал із Фаріон: головне
- Ірина Фаріон у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" розкритикувала російськомовних українських військових, зокрема з Третьої штурмової бригади. При цьому назвала їх "збродом".
- Висловлювання обурили як військових, так і громадськість.
- Також Фаріон виклала у своєму телеграм-каналі скриншот із листом студента з тимчасово окупованого Криму, який її підтримав. Водночас вона не приховала його особисті дані, а відтак підставила його, бо до нього навідались російські спецслужби.
- СБУ відкрила проти Фаріон кримінальне провадження. Також мовознавицю звільнили з "Львівської політехніки".