Проєкт щодо припинення цькування Фаріон внесли депутати ВО "Свобода". Нардепи хотіли звернутися до Верховної Ради та Кабміну.

Дивіться також Фаріон подала до суду на "Львівську політехніку" через звільнення: що відомо про позов

"Історія ганебного цькування мовознавиці, професорки Ірини Фаріон – вражаючий приклад репресій проти тих, хто рішуче обстоює державний статус української мови та національний розвиток України. Ми вимагаємо припинити переслідування Ірини Фаріон. Не можна допустити, щоб в Українській державі карали українців за українську мову!", – ідеться у заяві.

Депутати двічі голосували за запропонований проєкт, однак рішення не пройшло. Для ухвалення рішення забракло голосів.

"За" проголосували 33 депутати з присутніх. Для підтримки звернення не вистачило 10 голосів.

Скандал із Фаріон: головне