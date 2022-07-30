Ранее сообщалось, что ТРЦ Retroville на Виноградаре может открыться в августе. При этом предполагалось, что откроет двери для посетителей лишь часть торгово-развлекательного центра.

Между тем Как десятки снарядов летели на жилые районы Никополя: видео обстрела

В ТРЦ открыли более 50 магазинов

Уже в конце июля в ранее разрушенном ракетами ТРЦ работают более 50 магазинов, а также другие заведения. Без выходных здесь можно посетить супермаркет, фудкорт и кинотеатр.

Восстанавливать центр начали еще весной

О том, что заведение будут отстраивать, сообщили еще в мае. Поскольку площадь ремонтных работ очень велика, то и открытие прогнозируют в несколько этапов. Часть – летом 2022 года, остальные – в декабре 2022 и в марте 2023 года.

Территория возле ТРЦ Retroville сразу после обстрела / Фото с сайта ТРЦ

Что известно об обстреле ТРЦ Retroville

Вечером 20 марта россияне обстреляли гражданские объекты в столице.

Взрывы раздались во время воздушной тревоги, атаку подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

Вспыхнул пожар на парковке возле ТРЦ Retroville. Был поврежден фасад, один из входов и внутренняя отделка.

Около 2 часов 21 марта спасатели локализовали возгорание.

В результате этого обстрела погибли 8 человек, еще один человек был травмирован.

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