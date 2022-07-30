Раніше повідомляли, що ТРЦ Retroville на Виноградарі може відкритись у серпні. При цьому припускали, що відчинить двері для відвідувачів лише частина торгово-розважального центру.

Тим часом Як десятки снарядів летіли на житлові райони Нікополя: відео обстрілу

У ТРЦ відкрили понад 50 магазинів

Вже наприкінці липня у раніше зруйнованому ракетами ТРЦ працюють більше ніж 50 магазинів, а також інші заклади. Без вихідних тут можна відвідати супермаркет, фуд-корт та кінотеатр.

Відбудовувати центр почали ще навесні

Про те, що заклад відбудовуватимуть, повідомили ще у травні. Оскільки площа ремонтних робіт – дуже велика, то і відкриття прогнозують у кілька етапів. Частина – влітку 2022 року, решта – у грудні 2022 та у березні 2023 року.

Територія біля ТРЦ Retroville одразу після обстрілу / Фото з сайту ТРЦ

Що відомо про обстріл ТРЦ Retroville

Ввечері 20 березня росіяни обстріляли цивільні об'єкти у столиці.

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги, атаку підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

Спалахнула пожежа на парковці біля ТРЦ Retroville. Було пошкоджено фасад, один з входів та внутрішнє оздоблення.

Близько 2:00 21 березня рятувальники локалізували займання.

Внаслідок цього обстрілу загинули 8 людей, ще одна людина була травмована.

Дивіться у відео – історія харків'янина, який був змушений покинути своє місто: