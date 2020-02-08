05:21
8 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус от Трампа. Россия для "чистых" россиян
      Вєсті Кремля
      22:10, 7 февраля
      Вести UA: Шуфрич пробил дно. Интимные встречи руководителя Гостаможни
      Вєсті.UA
      21:51, 7 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ

      Надо проверять, но осторожно, – Арахамия об обысках на 1+1

      13 Читати новину українською
      Арахамия прокомментировал обыски на 1+1 / Коллаж 24 канала

      Если есть основания для обысков, то их надо делать. Впрочем, когда речь о журналистах, то следует учесть, что они имеют право не раскрывать свои источники. Так Арахамия прокомментировал обыски на телеканале 1+1 в деле о прослушке премьера Гончарука.

      Об этом говорил лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире "Свободы слова Савика Шустера" вечером 7 февраля. 

      К теме: Обыски на 1+1: почему Зеленский только выиграет от этого

      Журналисты имеют право сохранять анонимность источников

      "Если есть основания, надо проверять", – считает политик. 

      Но, с другой стороны, к этому надо подходить осторожно, поскольку журналисты – это не обычные люди. У них должны быть анонимные источники,
      – отметил Арахамия. 

      И добавил, что "журналист, как адвокат или врач, должен иметь возможность сохранить анонимность своего источника – иначе теряется суть работы журналиста, он будет в конечном итоге только перепечатывать пресс-релизы"

      Дело резонансное, ведь прослушивали премьер-министра страны

      Председатель фракции "Слуга народа" отметил, что дело о прослушивании Алексея Гончарука – крайне резонансное, ведь речь идет о председателе правительства страны.

      Он – носитель государственной тайны. На этих записях могли быть и другие вещи. Возможно, они и были, но не были опубликованы. Резонанс у дела высокий,
      – сказал Арахамия.

      И подчеркнул, что очень важно найти ответ, как стало возможным записать непубличное совещание премьера и других должностных лиц. 

      Обыск на 1 + 1 : что нужно знать

      • 5 февраля СБУ провела обыски на рабочем месте и дома в нескольких журналистов телеканала 1+1. Их заподозрили в причастности к незаконному прослушиванию Гончарука. 
      • Правоохранители изъяли рабочие компьютеры журналистов Евгения Куксина и Дениса Данько (сами они опровергают какую-либо причастность к прослушиванию премьера).
      • По мнению группы "1+1 медиа", обыски могут быть связаны с их журналистскими расследованиями. Сам обыск считают нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ.
      • Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что обыски на 1+1 – это выяснение отношений Зеленского с владельцем телеканала Коломойским и его людьми.

      Война между Коломойским и Зеленским: какими могут быть последствия для Украины – читайте в материале 24 канала. 

      46-летняя Хайди Клум обнажилась перед камерой: сексуальное видео
      7 февраля
      403
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Давид Арахамия Новости Украины Журналисты Медиа Прослушка Гончарука СМИ Обыск на 1+1 Слуга народа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:30 Путин против Водонаевой: сумеет ли звезда "Дома-2" победить диктатора
      Іван Яковина 172
      7 февраля , 22:40 Главные новости 7 февраля: Стрельба в Мукачево, конфликт Авакова и Сытника
      Северин Трач 480
      4 февраля , 15:23 Акции техкомпаний растут: стоит ли ждать нового "экономического пузыря"
      157
      7 февраля , 18:53 Настенные широкие электрокамины: преимущество, отличие и функции
      91
      7 февраля , 22:00 Обращение к политическим элитам Украины. Кто и что толкает страну в пропасть?
      Мирослав Маринович 620
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук