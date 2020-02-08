Надо проверять, но осторожно, – Арахамия об обысках на 1+1

Если есть основания для обысков, то их надо делать. Впрочем, когда речь о журналистах, то следует учесть, что они имеют право не раскрывать свои источники. Так Арахамия прокомментировал обыски на телеканале 1+1 в деле о прослушке премьера Гончарука.

Об этом говорил лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире "Свободы слова Савика Шустера" вечером 7 февраля.

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Журналисты имеют право сохранять анонимность источников

"Если есть основания, надо проверять", – считает политик.

Но, с другой стороны, к этому надо подходить осторожно, поскольку журналисты – это не обычные люди. У них должны быть анонимные источники,

– отметил Арахамия.

И добавил, что "журналист, как адвокат или врач, должен иметь возможность сохранить анонимность своего источника – иначе теряется суть работы журналиста, он будет в конечном итоге только перепечатывать пресс-релизы" .

Дело резонансное, ведь прослушивали премьер-министра страны

Председатель фракции "Слуга народа" отметил, что дело о прослушивании Алексея Гончарука – крайне резонансное, ведь речь идет о председателе правительства страны.

Он – носитель государственной тайны. На этих записях могли быть и другие вещи. Возможно, они и были, но не были опубликованы. Резонанс у дела высокий,

– сказал Арахамия.

И подчеркнул, что очень важно найти ответ, как стало возможным записать непубличное совещание премьера и других должностных лиц.

Обыск на 1 + 1 : что нужно знать

5 февраля СБУ провела обыски на рабочем месте и дома в нескольких журналистов телеканала 1+1. Их заподозрили в причастности к незаконному прослушиванию Гончарука.

Правоохранители изъяли рабочие компьютеры журналистов Евгения Куксина и Дениса Данько (сами они опровергают какую-либо причастность к прослушиванию премьера).

По мнению группы "1+1 медиа", обыски могут быть связаны с их журналистскими расследованиями. Сам о быск считают нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ.

Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что обыски на 1+1 – это выяснение отношений Зеленского с владельцем телеканала Коломойским и его людьми.