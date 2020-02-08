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      Треба перевіряти, але обережно, – Арахамія про обшуки на 1+1

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      Арахамія прокоментував обшуки на 1+1 / Колаж 24 каналу

      Якщо є підстави для обшуків, то їх треба робити. Утім, коли мовиться про журналістів, то слід врахувати, що вони мають право не розкривати свої джерела. Так Арахамія прокоментував обшуки на телеканалі 1+1 у справі про прослуховування прем'єра Гончарука.

      Про це говорив лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" увечері 7 лютого. 

      До теми: Обшуки на 1+1: чому Зеленський тільки виграє від цього

      Журналісти мають право зберігати анонімність джерел

      "Якщо є підстави, треба перевіряти", – вважає політик. 

      Але, з іншого боку, до цього треба підходити обережно, оскільки журналісти – це не звичайні люди. У них мають бути анонімні джерела,
      – наголосив Арахамія. 

      І додав, що "журналіст, як адвокат чи лікар, повинен мати можливість зберегти анонімність свого джерела – інакше втрачається суть роботи журналіста, він буде зрештою лише передруковувати пресрелізи"

      Справа резонансна, адже прослуховували прем'єр-міністра країни

      Голова фракції "Слуга народу" зазначив, що справа про прослуховування Олексія Гончарука – вкрай резонансна, адже мовиться про голову уряду країни.

      Він – носій державної таємниці. На цих записах могли бути й інші речі. Можливо, вони й були, але не були опубліковані. Резонанс у справи високий,
      – сказав Арахамія.

      І наголосив, що дуже важливо знайти відповідь, як стало можливим записати непублічну нараду прем'єра та інших посадовців. 

      Обшук на 1+1: що треба знати

      • 5 лютого СБУ здійснила обшуки на робочому місці й удома в кількох журналістів телеканалу 1+1. Їх запідозрили у причетності до незаконного прослуховування Гончарука. 
      • Правоохоронці вилучили робочі комп'ютери журналістів Євгена Куксіна і Дениса Данька (самі вони відкидають будь-яку причетність до прослуховування прем'єра).
      • На думку групи "1+1 медіа", обшуки можуть бути пов’язані з їхніми журналістськими розслідуваннями. Сам обшук вважають порушенням журналістської недоторканності та тиском на незалежний ЗМІ.
      • Політолог Володимир Фесенко висловив думку, що обшуки на 1+1 – це з'ясування відносин Зеленського з власником телеканалу Коломойським і його людьми.

      Війна між Коломойським і Зеленським: якими можуть бути наслідки для України – читайте у матеріалі 24 каналу. 

      Велика доза віагри може викликати несподіваний побічний ефект
      7 лютого
      945
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Давид Арахамія Слуга народу Обшук на 1+1 ЗМІ Прослушка Гончарука Медіа Журналісти
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