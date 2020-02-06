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      БЛОГ Анна Маляр
      Юрист-кримінолог, голова Центру правових та кримінологічних досліджень

      Обшуки на 1+1: чому Зеленський тільки виграє від цього

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      Обшуки в офісі "1+1" / Фото 24 каналу, Андрій Костюк

      Враховуючи публічність і резонанс ситуації, слідству, як і по справі Шеремета, доведеться оприлюднювати не лише "докази", а й пояснювати свою логіку.

      Вчорашній обшук на 1+1 має дві площини – кримінально-процесуальну та політичну.

      Не варто соромитись говорити про політичний бік, бо він є в усьому, що стосується таких політичних посад як прем'єр-міністр чи президент. Тож незаконне прослуховування прем'єр-міністра природно має політичний бік так само, як і розслідування цієї справи.

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      Наскільки відомо з відкритих джерел, СБУ розслідує факт прослуховування прем'єр-міністра за ст. 359 Кримінального кодексу – незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

      Вважаю, що це дуже скромна та обережна кваліфікація подій. Варто не боятись ставити питання і про можливе шпигунство, а це вже державна зрада і ст. 111 Кримінального кодексу. Те, що прем'єр-міністр говорить про президента – як інформація – не представляє жодної цінності. Всі дорослі люди щодня стикаються з тим, що інші дорослі люди їм у вічі всміхаються, а поза очі пліткують. Чим публічніша особа, тим більше довкола неї лицемірства, що не є злочином.

      Питання з незаконним прослуховуванням в іншому. У прем'єр-міністра на нарадах обговорюються стратегічно важливі питання та державні таємниці. Навряд чи його Кабінет прослуховували виключно заради оприлюднення непотрібної нікому інформації та хайпу в ЗМІ. Тож хай слідство перевірить, чи не передавали цю інформацію десь далі, тобто замовнику в іншу країну.

      Друга дуже серйозна річ, яка потребує кримінально-правової оцінки – це робота тих, хто повинен забезпечувати безпеку прем'єр-міністра. Йому що, як нашим бізнесменам – виїжджати в поле і залишати телефон у водія, щоб у безпечній атмосфері порадитись з підлеглими? Іншими словами, хтось не виконує свої обов'язки і не забезпечує безпеку прем'єр-міністра або і взагалі підпрацьовує на ворогів.

      Щодо обшуків на телеканалі 1+1. Враховуючи публічність і резонанс ситуації, слідству, як і по справі Шеремета, доведеться оприлюднювати не лише "докази", а й пояснювати свою логіку. Інакше в суспільстві не буде довіри до результатів розслідування.

      Поки логіку обшуку нам не пояснили, можна продемонструвати правоохоронцям, як будуть народжуватись припущення і версії.

      Журналістам завжди їхні джерела передають інформацію на різних носіях. Так, дійсно, "джерела" часто використовують ЗМІ для оприлюднення того, що не можуть сказати особисто. Але журналістам не заборонено брати таку інформацію, монтувати її та оприлюднювати. Тому вкрай важливо зробити, скажімо, брифінг чи заяву і пояснити, в чому безпосередньо підозрюють журналістів телеканалу. В організації та здійсненні прослуховування? Що хтось з них встановив незаконну апаратуру в кабінеті прем'єр-міністра? Чи їх підозрюють у виконанні ними звичайної журналістської роботи, тобто обробки інформації, наданої "джерелом"?

      І, нарешті, політична складова вчорашнього обшуку на 1+1. Незалежно від того, що було на меті – розслідування чи політична стратегія, імідж президента від цього виграє. Бо якщо завтра будуть обшуки на інших телеканалах, то закинути президенту заангажованість буде важко.

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      Автор: Анна Маляр
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Володимир Зеленський СБУ ЗМІ Обшук на 1+1 Прослушка Гончарука
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