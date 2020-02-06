"Плівки Гончарука": чому Зеленський сперечався з Дубінським
Президент Володимир Зеленський заявив "слугам народу", що впевнений у тому, що запис розмов Гончарука монтували журналісти 1+1. Дубінський відповів, що людям байдуже, хто це робив. Важливо – що саме думає прем’єр-міністр.
Про ситуацію щодо зливу записів розмов Гончарука повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.
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На засіданні фракції "Слуга народу" 6 лютого ексгендиректор 1+1 Олександр Ткаченко звернувся до президента з претензією щодо обшуків у будівлі телеканалу 1+1. У цьому його підтримав нардеп та ведучий каналу Олександр Дубінський. Вони висловили своє обурення, мовляв, журналістів не можна обшукувати.
Зеленський у відповідь пояснив, що володіє точною інформацією, про те, що до монтування записів були причетні журналісти каналу. За його даними, над записом працювали безпосередньо на робочих комп’ютерах.
Дубінський заявив, що людям байдуже, хто записував. Важливою є думка прем’єр-міністра. А робота журналістів і полягає в тому, щоб оприлюднювати таку інформацію.
На думку президента, журналісти у такому випадку повинні були б звернутися до СБУ. А також допомагати слідству з’ясувати, хто веде записи в режимних об’єктах.
Зазначається, що Зеленський натякав, що між працівниками УДО та журналістами була змова.
Важливо! Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також повідомив, що СБУ зробили 25 виїмок в Управлінні держохорони, міністерствах. Крім того, багато людей пройшли поліграф. Слідчий процес триває.
Основне про обшуки у журналістів 1+1
- У середу, 5 лютого, Служба безпеки України приїхала з обшуком в офіс телеканалу 1+1, який належить олігарху Ігорю Коломойському. Спершу про те, що причиною є прослуховування прем'єра, було відомо лише з неофіційних джерел.
- Раніше правоохоронці повідомляли, що запис розмови глави уряду з чиновниками Кабміну нібито монтували на комп'ютері журналіста-розслідувача. Ним може бути журналіст "плюсів" Євген Куксін.
- Згодом голова СБУ Іван Баканов запевнив, що про жоден тиск на журналістів тут не мовиться. Він також розповів, що окремі міністри навіть пройшли перевірку на детекторі брехні у цій справі.
Основне про прослушку Гончарука
- 15 січня у мережу злили записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова, заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів.
- Вони нібито готували пояснення для президента Зеленського щодо причин зміцнення курсу гривні. Під час розмови Гончарук сказав, що він "повний профан" в економіці. Також він додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").
- Згодом Гончарук заявив, що фрази на аудіо вирвані з контексту та змонтовані, однак вранці 17 січня подав заяву на звільнення Зеленському, хоча її має розглядати Верховна Рада.
- Увечері того ж дня, 17 січня, Володимир Зеленський не прийняв відставку Олексія Гончарука, та на спільній зустрічі з прем'єром дав тому "шанс та низку доручень".