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      "Пленки Гончарука": почему Зеленский спорил с Дубинским

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      Зеленский спорил с Дубинским о "пленках Гончарука" / Коллаж 24 канала

      Президент Владимир Зеленский заявил "слугам народа", что уверен в том, что запись разговоров Гончарука монтировали журналисты 1+1. Дубинский ответил, что людям все равно, кто это делал. Важно – что именно думает премьер-министр.

      О ситуации слива записей разговоров Гончарука сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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      На заседании фракции "Слуга народа" 6 февраля экс-гендиректор 1+1 Александр Ткаченко обратился к президенту с претензией относительно обысков в здании телеканала 1+1. В этом его поддержал нардеп и ведущий канала Александр Дубинский. Они выразили свое возмущение, мол, журналистов нельзя обыскивать.

      Зеленский в ответ объяснил, что владеет точной информацией о том, что к монтированию записей были причастны журналисты канала. По его данным, над записью работали непосредственно на рабочих компьютерах.

      Дубинский заявил, что людям все равно, кто записывал. Важно мнение премьер-министра. А работа журналистов и заключается в том, чтобы обнародовать такую ​​информацию.

      По мнению президента, журналисты в таком случае должны были бы обратиться в СБУ. А также помогать следствию выяснить, кто ведет записи в режимных объектах.

      Отмечается, что Зеленский намекал, что между работниками УГО и журналистами был заговор.

      Важно! Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также сообщил, что СБУ совершили 25 изъятий в Управлении госохраны, министерствах. Кроме того, многие прошли полиграф. Следственный процесс продолжается.

      Основное об обысках у журналистов 1+1

      • В среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины приехала с обыском в офис телеканала 1+1, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Сначала о том, что причиной является прослушивание премьера, было известно лишь из неофициальных источников.
      • Ранее правоохранители сообщали, что запись разговора главы правительства с чиновниками Кабмина якобы монтировали на компьютере журналистов-расследователей. Им может быть журналист "плюсов" Евгений Куксин.
      • Впоследствии глава СБУ Иван Баканов заверил, что ни о каком давлении на журналистов здесь не говорится. Он также рассказал, что отдельные министры даже прошли проверку на детекторе лжи по этому делу.

      Основное о прослушке Гончарука

      • 15 января в сеть слили записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова, заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, заместителя главы Офиса Президента Юлии Кузнецовой.
      • Они якобы готовили объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое").
      • Впоследствии Гончарук заявил, что фразы аудио вырваны из контекста и смонтированы, однако утром 17 января подал заявление на увольнение Зеленскому, хотя его должна рассматривать Верховная Рада.
      • Вечером того же дня, 17 января, Владимир Зеленский не принял отставку Алексея Гончарука, и на совместной встрече с премьером дал тому "шанс и ряд поручений".
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Владимир Зеленский Обыск на 1+1 Прослушка Гончарука Олександр Дубинский Александр Ткаченко
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