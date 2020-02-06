"Пленки Гончарука": почему Зеленский спорил с Дубинским

Президент Владимир Зеленский заявил "слугам народа", что уверен в том, что запись разговоров Гончарука монтировали журналисты 1+1. Дубинский ответил, что людям все равно, кто это делал. Важно – что именно думает премьер-министр.

О ситуации слива записей разговоров Гончарука сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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На заседании фракции "Слуга народа" 6 февраля экс-гендиректор 1+1 Александр Ткаченко обратился к президенту с претензией относительно обысков в здании телеканала 1+1. В этом его поддержал нардеп и ведущий канала Александр Дубинский. Они выразили свое возмущение, мол, журналистов нельзя обыскивать.

Зеленский в ответ объяснил, что владеет точной информацией о том, что к монтированию записей были причастны журналисты канала. По его данным, над записью работали непосредственно на рабочих компьютерах.

Дубинский заявил, что людям все равно, кто записывал. Важно мнение премьер-министра. А работа журналистов и заключается в том, чтобы обнародовать такую ​​информацию.

По мнению президента, журналисты в таком случае должны были бы обратиться в СБУ. А также помогать следствию выяснить, кто ведет записи в режимных объектах.

Отмечается, что Зеленский намекал, что между работниками УГО и журналистами был заговор.

Важно! Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также сообщил, что СБУ совершили 25 изъятий в Управлении госохраны, министерствах. Кроме того, многие прошли полиграф. Следственный процесс продолжается.

Основное об обысках у журналистов 1+1

В среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины приехала с обыском в офис телеканала 1+1, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Сначала о том, что причиной является прослушивание премьера, было известно лишь из неофициальных источников.

Ранее правоохранители сообщали, что запись разговора главы правительства с чиновниками Кабмина якобы монтировали на компьютере журналистов-расследователей. Им может быть журналист "плюсов" Евгений Куксин.

Впоследствии глава СБУ Иван Баканов заверил, что ни о каком давлении на журналистов здесь не говорится. Он также рассказал, что отдельные министры даже прошли проверку на детекторе лжи по этому делу.

Основное о прослушке Гончарука