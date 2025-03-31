Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW за 30 марта. Кремлевский план обнародовал постоянный представитель России при Европейском Союзе Кирилл Логвинов.

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В чем опасность предложения Логвинова

Президент России требует сменить власть в Украине путем создания внешними сторонами "временной международной администрации" под эгидой Организации Объединенных Наций в ближайшем будущем.

Логвинов утверждает, что ООН должна достичь договоренности о передаче власти после введения режима прекращения огня. Он предлагает посредникам или генсеку ООН подать официальное обращение о создании соответствующей "временной администрации" в Украине.

В то же время Совет Безопасности ООН, по плану дипломата, должен поддержать этот мандат, а любой ее член сможет подать на рассмотрение проект предложений по составу и финансированию такой власти. Кроме того, окончательный вариант должен был бы получить поддержку постоянных членов.

В институте изучения войны отмечают – такая схема Логвинова позволит России как постоянному члену Совета Безопасности подать свое предложение по временному украинскому правительству и наложить вето на любую невыгодную для Кремля инициативу, а также лишить Украину возможности участвовать в процессе.

Логвинов и ТАСС поддерживают недавние усилия Путина, направленные на выдвижение нового требования в дискуссиях по урегулированию войны, которая соответствует давним усилиям Кремля, направленным на установление в Украине дружественного России правительства,

– отмечают аналитики ISW.

К тому же Москва пытается диктовать связанные с этим требованием последовательность и процессы, "держа в заложниках" переговоры о прекращении огня, чтобы получить дополнительные уступки от Запада.