Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW за 30 березня. Кремлівський план оприлюднив постійний представник Росії при Європейському Союзі Кіріл Логвінов.

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У чому небезпека пропозиції Логвінова

Президент Росії вимагає змінити владу в Україні шляхом створення зовнішніми сторонами "тимчасової міжнародної адміністрації" під егідою Організації Об'єднаних Націй у найближчому майбутньому.

Логвінов стверджує, що ООН має досягти домовленості про передачу влади після запровадження режиму припинення вогню. Він пропонує посередникам або генсеку ООН подати офіційне звернення про створення відповідної "тимчасової адміністрації" в Україні.

Водночас Рада Безпеки ООН, за планом дипломата, повинна підтримати цей мандат, а будь-який її член зможе подати на розгляд проєкт пропозицій щодо складу і фінансування такої влади. Окрім того, остаточний варіант мав би отримати підтримку постійних членів.

В інституті вивчення війни зазначають – така схема Логвінова дозволить Росії як постійному члену Ради Безпеки подати свою пропозицію щодо тимчасового українського уряду й накласти вето на будь-яку невигідну для Кремля ініціативу, а також позбавити Україну можливості брати участь у процесі.

Логвінов і ТАСС підтримують нещодавні зусилля Путіна, спрямовані на висунення нової вимоги в дискусіях щодо врегулювання війни, яка відповідає давнім зусиллям Кремля, спрямованим на встановлення в Україні дружнього до Росії уряду,

– зазначають аналітики ISW.

До того ж Москва намагається диктувати пов'язані з цією вимогою послідовність і процеси, "тримаючи в заручниках" переговори про припинення вогню, аби отримати додаткові поступки від Заходу.