На договоренности с Россией фактически "один на один" Украина не согласится, однако есть другой сценарий. Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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На условия России – только в коалиции

Советник главы МВД сказал, что международное сообщество много времени уделяет вопросу заблокированных украинских портов. Все потому, что из-за войны существуют определенные риски дефицита зерна.

Мы должны понимать, что если мы и пойдем на эти условия (Россия – 24 канал), то однозначно в определенной коалиции. У нас будет условный "страховочный трос", который позволит нам пойти на этот шаг,

– считает Ростислав Смирнов.

"Конечно, если бы мы говорим о двусторонних отношениях, то я бы не очень надеялся лично на предложение России", – добавил он.

Советник министра внутренних дел Украины акцентировал, что мы уже неоднократно видели, как Россия нарушает договоренности. Поэтому, конечно, говорить о согласии на ее "требования" можно только при условии коалиции международных стран.

Заметьте! Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что государство-агрессорка может предоставить гуманитарные коридоры для выхода судов из портов Украины в Черное море, и имеет ряд требований. В частности, кафиры хотят ослабления в отношении них санкционных ограничений и чтобы акваторию портов украинская сторона разминировала самостоятельно.

Что происходит с украинским зерном: последние новости

С временно захваченных украинских территорий Россия похитила зерно и принялась его нагло вывозить. Награбленное зерно, технику и сельхозпродукцию российские войска колоннами вывозят во временно оккупированный Крым. Оттуда – в другие страны.

В частности, в конце апреля российский балкер "Матрос Позинич" загрузил около 27 тысяч тонн зерна и направился в Египет. В то же время после предупреждения украинских властей ему было отказано во въезде.

Впоследствии судну запретили въезд и в Бейрут, поэтому оно пришвартовалось в Латакию в Сирии.

Однако вскоре появилась информация о том, что из оккупированного Крыма в Сирию отправился еще один балкер с зерном – сирийское судно "Финикия".

В общем, стратегия захватчиков такова – похищать украинское зерно и продавать его другим странам-террористам. Только из одной Запорожской области они уже вывезли 300 тонн зерна.

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