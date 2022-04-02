Среди них и бизнес спонсоров терроризма Козака – Медведчука. Речь идет об отеле "Навария новая" и заводе "Керамбут".

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Козицкий считает, что необходимо решать этот вопрос, однако нет понятных механизмов. Он отметил, что сейчас власти получили право изымать имущество, принадлежащее российскому бизнесу.

Но имущество и мы активно работаем. Конечного механизма, что с ним делать нет. Мы составляем списки и смотрим, что есть,

– рассказал глава ОВА.

Он отметил, что сейчас важно разработать практический алгоритм, ведь по автомобилям, товарам и вагонам понимание дальнейших шагов есть, но бизнес – это совсем другая история.

Если СНБО и Верховная Рада наработают такой механизм изъятия, то так и поступим, будем работать,

– подытожил он.

Кроме того, Козицкий рассказал, что его брат вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и отметил, что семья тяжело восприняла решение брата пойти в ряды защитников.

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