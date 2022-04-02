Серед них й бізнеси спонсорів тероризму Козака – Медведчука. Йдеться зокрема про готель "Наварія нова" та завод "Керамбут".

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Козицький вважає, що необхідно розв'язувати це питання, однак наразі немає зрозумілих механізмів. Він зазначив, що зараз влада отримала право вилучати майно, яке належить російському бізнесу.

Але майно і ми активно працюємо. Кінцевого механізму, що з ним робити немає. Ми складаємо списки і дивимося, що є,

– розповів очільник ОВА.

Він зазначив, що зараз важливо розробити практичний алгоритм, адже щодо автомобілів, товарів та вагонів розуміння подальших кроків є, але бізнес – це зовсім інша історія.

Якщо РНБО і Верховна Рада напрацюють такий механізм вилучення, то так і вчинимо, працюватимемо,

– підсумував він.

Крім цього, Козицький розповів, що його брат вступив до лав Збройних Сил України та зазначив, що родина важко сприйняла рішення брати піти до лав захисників.

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