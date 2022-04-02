Брат Козицького ще не на фронті

Про це розповів Максим Козицький, відповідаючи на питання, як його родина переживає війну. Він сказав, що його батько залишився в Україні. Натомість брат записався до ЗСУ.

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За словами глави Львівської ОВА, брат ще не на фронті. Та, на його думку, це питання часу.

Батькові за 60 років, але він у Львові. Нікуди не виїжджав. Брат записався у Збройні Сили України. Ще не на фронті, але це питання часу,

– заявив Козицький.

Він розповів, що родина важко сприйняла рішення брати піти до лав ЗСУ. Козицький зазначив, що брат економіст, а не військовий, проте вирішив допомагати на фронті, а не в тилу.

"Дуже важко. Це важко емоційно для всієї родини. Він не є військовий, закінчив міжнародну економіку. Це його рішення. Ми переконували, що мав би тут виконувати роботу, у тилу. Але це його вибір. Для мене це емоційно важко. Але він сказав, що так хоче, по іншому не може", – резюмував керівник Львівської ОВА.

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