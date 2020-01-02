Требуется хирургическая точность: Кулеба сравнил реформу СБУ с обезвреживанием ядерной бомбы

Вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что выступает против поспешного проведения реформы Службы безопасности Украины.

Кулеба настаивает на медленном и постепенном реформировании Службы безопасности Украины. Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Реформировать СБУ – это как отключить ядерную бомбу. Если вы перережете не тот провод, то все взорвется. Здесь нужна хирургическая точность, аккуратность и взвешенность в принятии решений,

– подчеркнул политик.

По его словам, СБУ стала прозрачной и более подотчетной. По его мнению, как Владимир Зеленский, так и глава СБУ Иван Баканов привержены идее реформировать этот орган.

Что касается возможного сохранения за СБУ полномочий по борьбе с организованной и экономической преступностью, вице-премьер отметил, что СБУ будет действовать в рамках логики закона о национальной безопасности.

По мнению Кулебы, борьба с экономической преступностью в этом плане ложится на плечи контрразведчиков.

Какие приоритетные направления изменений в СБУ определили перед реформированием: