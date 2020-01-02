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      Требуется хирургическая точность: Кулеба сравнил реформу СБУ с обезвреживанием ядерной бомбы

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      Дмитрий Кулеба / kmu.gov.ua

      Вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что выступает против поспешного проведения реформы Службы безопасности Украины.

      Кулеба настаивает на медленном и постепенном реформировании Службы безопасности Украины. Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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      Реформировать СБУ – это как отключить ядерную бомбу. Если вы перережете не тот провод, то все взорвется. Здесь нужна хирургическая точность, аккуратность и взвешенность в принятии решений,
      – подчеркнул политик.

      По его словам, СБУ стала прозрачной и более подотчетной. По его мнению, как Владимир Зеленский, так и глава СБУ Иван Баканов привержены идее реформировать этот орган.

      Что касается возможного сохранения за СБУ полномочий по борьбе с организованной и экономической преступностью, вице-премьер отметил, что СБУ будет действовать в рамках логики закона о национальной безопасности.

      По мнению Кулебы, борьба с экономической преступностью в этом плане ложится на плечи контрразведчиков.

      Какие приоритетные направления изменений в СБУ определили перед реформированием:

      • отказ от несвойственных функций и предотвращения расследования преступлений, не представляющих угрозы государственной безопасности Украины;
      • расширение контрразведывательного вектора работы СБУ и рискоориентированный подход к противодействию угрозам государственной безопасности;
      • внедрение гибкой структуры службы;
      • сокращение и перезагрузка кадрового состава службы;
      • демилитаризация;
      • повышение уровня заработной платы работников службы;
      • деполитизация руководящей вертикали Службы безопасности и назначение Председателя СБУ на срок, не совпадающим со сроком каденции Президента Украины;
      • совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
      • формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью спецслужбы, что послужит залогом соблюдения прав и законных интересов граждан.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Кулеба Реформы СБУ Иван Баканов
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