Требуется хирургическая точность: Кулеба сравнил реформу СБУ с обезвреживанием ядерной бомбы
Вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что выступает против поспешного проведения реформы Службы безопасности Украины.
Кулеба настаивает на медленном и постепенном реформировании Службы безопасности Украины. Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Актуально: Баканов назвал приоритеты в деятельности СБУ
Реформировать СБУ – это как отключить ядерную бомбу. Если вы перережете не тот провод, то все взорвется. Здесь нужна хирургическая точность, аккуратность и взвешенность в принятии решений,
– подчеркнул политик.
По его словам, СБУ стала прозрачной и более подотчетной. По его мнению, как Владимир Зеленский, так и глава СБУ Иван Баканов привержены идее реформировать этот орган.
Что касается возможного сохранения за СБУ полномочий по борьбе с организованной и экономической преступностью, вице-премьер отметил, что СБУ будет действовать в рамках логики закона о национальной безопасности.
По мнению Кулебы, борьба с экономической преступностью в этом плане ложится на плечи контрразведчиков.
Какие приоритетные направления изменений в СБУ определили перед реформированием:
- отказ от несвойственных функций и предотвращения расследования преступлений, не представляющих угрозы государственной безопасности Украины;
- расширение контрразведывательного вектора работы СБУ и рискоориентированный подход к противодействию угрозам государственной безопасности;
- внедрение гибкой структуры службы;
- сокращение и перезагрузка кадрового состава службы;
- демилитаризация;
- повышение уровня заработной платы работников службы;
- деполитизация руководящей вертикали Службы безопасности и назначение Председателя СБУ на срок, не совпадающим со сроком каденции Президента Украины;
- совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
- формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью спецслужбы, что послужит залогом соблюдения прав и законных интересов граждан.