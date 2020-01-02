Потрібна хірургічна точність: Кулеба порівняв реформу СБУ із знешкодженням ядерної бомби
Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що виступає проти поспішного проведення реформи Служби безпеки України.
Кулеба наполягає на повільному і поступовому реформуванні Служби безпеки України. Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
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Реформувати СБУ – це як відключити ядерну бомбу. Якщо ви переріжете не той провід, то все вибухне. Тут потрібна хірургічна точність, акуратність і виваженість у прийнятті рішень,
– наголосив політик.
За його словами, СБУ стала прозорішою і більш підзвітною. На його думку, як Володимир Зеленський, так і глава СБУ Іван Баканов віддані ідеї реформувати цей орган.
Що стосується можливого збереження за СБУ повноважень по боротьбі з організованою та економічною злочинністю, віце-прем'єр зазначив, що СБУ діятиме в рамках логіки закону про національну безпеку.
На думку Кулеби, боротьба з економічною злочинністю в цьому плані лягає на плечі контррозвідників.
Які пріоритетні напрямки змін в СБУ визначили перед реформуванням:
- відмова від невластивих функцій та унеможливлення розслідування злочинів, що не становлять загрози державній безпеці України;
- розширення контррозвідувального вектору роботи Служби безпеки та ризикоорієнтований підхід до протидії загрозам державній безпеці;
- впровадження гнучкої структури служби;
- скорочення та перезавантаження кадрового складу служби;
- демілітаризація,
- підвищення рівня заробітної плати працівників служби;
- деполітизація керівної вертикалі Служби безпеки та призначення Голови СБУ на термін, що не збігається з терміном каденції Президента України;
- вдосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;
- формування розгорнутої системи демократичного цивільного контролю за діяльністю спецслужби, що слугуватиме запорукою дотримання прав та законних інтересів громадян.