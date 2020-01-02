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      Потрібна хірургічна точність: Кулеба порівняв реформу СБУ із знешкодженням ядерної бомби

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      Дмитро Кулеба / kmu.gov.ua

      Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що виступає проти поспішного проведення реформи Служби безпеки України.

      Кулеба наполягає на повільному і поступовому реформуванні Служби безпеки України. Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

      Актуально: Баканов назвав пріоритети в діяльності СБУ

      Реформувати СБУ – це як відключити ядерну бомбу. Якщо ви переріжете не той провід, то все вибухне. Тут потрібна хірургічна точність, акуратність і виваженість у прийнятті рішень,
      – наголосив політик.

      За його словами, СБУ стала прозорішою і більш підзвітною. На його думку, як Володимир Зеленський, так і глава СБУ Іван Баканов віддані ідеї реформувати цей орган.

      Що стосується можливого збереження за СБУ повноважень по боротьбі з організованою та економічною злочинністю, віце-прем'єр зазначив, що СБУ діятиме в рамках логіки закону про національну безпеку.

      На думку Кулеби, боротьба з економічною злочинністю в цьому плані лягає на плечі контррозвідників.

      Які пріоритетні напрямки змін в СБУ визначили перед реформуванням:

      • відмова від невластивих функцій та унеможливлення розслідування злочинів, що не становлять загрози державній безпеці України;
      • розширення контррозвідувального вектору роботи Служби безпеки та ризикоорієнтований підхід до протидії загрозам державній безпеці;
      • впровадження гнучкої структури служби;
      • скорочення та перезавантаження кадрового складу служби;
      • демілітаризація,
      • підвищення рівня заробітної плати працівників служби;
      • деполітизація керівної вертикалі Служби безпеки та призначення Голови СБУ на термін, що не збігається з терміном каденції Президента України;
      • вдосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;
      • формування розгорнутої системи демократичного цивільного контролю за діяльністю спецслужби, що слугуватиме запорукою дотримання прав та законних інтересів громадян.
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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Дмитро Кулеба Іван Баканов СБУ Реформи
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