Потрібна хірургічна точність: Кулеба порівняв реформу СБУ із знешкодженням ядерної бомби

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що виступає проти поспішного проведення реформи Служби безпеки України.

Кулеба наполягає на повільному і поступовому реформуванні Служби безпеки України. Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Реформувати СБУ – це як відключити ядерну бомбу. Якщо ви переріжете не той провід, то все вибухне. Тут потрібна хірургічна точність, акуратність і виваженість у прийнятті рішень,

– наголосив політик.

За його словами, СБУ стала прозорішою і більш підзвітною. На його думку, як Володимир Зеленський, так і глава СБУ Іван Баканов віддані ідеї реформувати цей орган.

Що стосується можливого збереження за СБУ повноважень по боротьбі з організованою та економічною злочинністю, віце-прем'єр зазначив, що СБУ діятиме в рамках логіки закону про національну безпеку.

На думку Кулеби, боротьба з економічною злочинністю в цьому плані лягає на плечі контррозвідників.

Які пріоритетні напрямки змін в СБУ визначили перед реформуванням: