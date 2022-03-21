Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в понедельник, 21 марта.

Внимание На Донецком направлении враг штурмует позиции ВСУ по всей линии столкновения

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник пытается организовать инженерное оборудование позиций для ведения позиционной обороны, восстановить логистическое обеспечение своих подразделений,

– говорится в сообщении.

На отдельных направлениях противником сосредотачиваются силы и средства для восстановления попытки совершения наступательных действий.

Также в Генштабе сообщили, что защитники Киева остановили врага в направлении Броваров. Враг понес потери и отступил.

Потери врага по состоянию на 21 марта – смотреть видео