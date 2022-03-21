Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у понеділок, 21 березня.

Увага На Донецькому напрямку ворог штурмує позиції ЗСУ по всій лінії зіткнення

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник намагається організувати інженерне обладнання позицій для ведення позиційної оборони, відновити логістичне забезпечення своїх підрозділів,

– йдеться в повідомленні.

На окремих напрямках противником зосереджуються сили і засоби для відновлення спроби здійснення наступальних дій.

Також у Генштабі повідомили. що захисники Києва зупинили ворога у напрямку Броварів. Ворог зазнав втрат та відступив.

Втрати ворога станом на 21 березня – дивитись відео