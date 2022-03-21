У Генштабі попередили, що усі наступні спроби окупанта підійти до Києва зазнають невдачі.

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При спробі здійснення наступу у напрямку на Бровари зазнав значних втрат та був зупинений,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

Військові також повідомили, що ворожа армія здійснює спроби провести заходи з відновлення боєздатності та інженерного обладнання зайнятих рубежів.

До слова, при цій спробі ворог знову зазнав втрат. Тепер на озброєнні в українських військових ще один ворожий танк.

Важливо! У Києві та області від сьогодні, 21 березня, діятиме посилена комендантська година. Її запроваджують до 23 березня.

Втрати ворога станом на 21 березня – дивитись відео