Российские оккупанты планировали создать так называемую "Харьковскую народную республику". Помогать оккупантам осуществить план вызвалось трое украинцев.

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Задержание предателей

Прокуратура сообщила трем гражданам Украины о подозрении в государственной измене. В марте 2022 года они прибыли в Харьковскую область, вступили в незаконное вооруженное формирование "ДНР" и хотели способствовать дальнейшей оккупации Украины.

26 марта их позиции попали под артиллерийский обстрел. Наши защитники обнаружили предателей, те сложили оружие и сдались.

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