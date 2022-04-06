Російські окупанти планували створити так звану "Харківську народну республіку". Допомагати окупантам здійснити план зголосилося троє українців.

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Затримання зрадників

Прокуратура повідомила трьом громадянам України про підозру у державній зраді. У березні 2022 року вони прибули у Харківську область, вступили у незаконне збройне формування "ДНР" та хотіли сприяти подальшій окупації України.

26 березня їхні позиції попали під артилерійський обстріл. Наші захисники виявили зрадників, ті склали зброю та здалися.

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