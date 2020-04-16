Трех полицейских в Донецкой области подозревают в истязании 18-летнего парня

В течение 4 часов трое правоохранителей пытались выбить из 18-летнего мужчины признание в совершении преступления, к которому он не причастен.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем оперуполномоченным Краматорского отдела Нацполиции.

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Инцидент произошел в декабре 2019 года. По данным следователей, без предъявления каких-либо требований один из полицейских во время допроса начал бить потерпевшего по голове. Правоохранители заставляли мужчину становиться лицом к стене и били резиновой дубинкой. Также угрожали электрошокером, связывали ему руки и ноги клейкой лентой, а полиэтиленовым пакетом перекрывали доступ воздуха.

Пытки продолжалось почти 4 часа, но 18-летний парень не признался в мошенничестве, в котором его обвиняли.

В случае доказательства вины трем оперуполномоченным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.