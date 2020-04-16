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      Трьох поліцейських на Донеччині підозрюють у катуванні 18-річного хлопця

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      Оперуповноваженим повідомили про підозру за катування / dbr.gov.ua

      Протягом 4 годин троє правоохоронців намагались вибити з 18-річного чоловіка зізнання у скоєнні злочину , до якого він не причетний.

      Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом оперуповноваженим Краматорського відділу Нацполіції. 

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      Інцидент стався у грудні 2019 року. За даними слідчих, без висунення будь-яких вимог, один із поліцейських під час допиту почав бити потерпілого по голові. Правоохоронці примушували чоловіка ставати лицем до стіни та били гумовим кийком. Також погрожували електрошокером, зв’язували йому руки та ноги клейкою стрічкою, а поліетиленовим пакетом перекривали доступ до повітря.

      Катування тривало майже 4 години, але 18-річний хлопець не зізнався у шахрайстві, в якому його обвинувачували. 

      У разі доведення вини, трьом оперуповноваженим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років.

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Донецька Кримінал Державне бюро розслідувань Кримінальні новини
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