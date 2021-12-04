Такие данные СМИ обнародовали со ссылкой на информацию властей. Президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что накажет спекулянтов.

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В Турции трехлетний максимум инфляции

Турецкий статистический институт сообщил, что инфляция в ноябре выросла на 3,51% по сравнению с октябрем.

Наибольший рост, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, показали рестораны и отели, продукты питания и бытовая техника.

– говорится в сообщении.

Кроме того, турецкая экономика пытается побороть:

падение курса лиры;

высокий внешний долг;

безработицу.

Издание написало, что президент, поддержка которого падает, пообещал наказать спекулянтов.

Реджеп Эрдоган убежден, что его теория "низкие процентные ставки приведут к понижению инфляции" – сработает. Известно, что в последние месяцы политик оказывал давление на центральный банк, чтобы снизить базовую процентную ставку. Именно поэтому инфляция только растет.

Кратко об инфляции и протестах в стране

Вечером 23 ноября турецкая лира стремительно обесценилась до исторического минимума. Из-за этого по стране прокатилась волна протестов. Тысячи людей вышли на улицы в Анкаре и Стамбуле. Оппозиция обвинила во всем президента.

25 ноября в стране снова прошли протесты. Люди вышли на улицы в Стамбуле, Измире, Анкаре, Адане, Анталии. Протестующие требовали отставки правительства Эрдогана.

Митинг разогнала полиция. Тогда задержали ориентировочно 30 человек.

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