Такі дані ЗМІ оприлюднили з посиланням інформацію влади. Президент країни Реджеп Ердоган заявив, що покарає спекулянтів.
До теми Рекордне падіння ліри і протести проти Ердогана: чому турецька економіка зазнає краху
У Туреччині трирічний максимум інфляції
Турецький статистичний інститут повідомив, що інфляція у листопаді зросла на 3,51%, у порівнянні з жовтнем.
Найбільше зростання, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, показали ресторани та готелі, продукти харчування та побутова техніка,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, турецька економіка намагається побороти:
- падіння курсу ліри;
- високий зовнішній борг;
- безробіття.
Видання написало, що президент, підтримка якого падає, пообіцяв покарати спекулянтів.
Реджеп Ердоган переконаний, що його теорія "нижчі процентні ставки призведуть до зниження інфляції" – спрацює. Відомо, що протягом останніх місяців політик тиснув на центральний банк, щоб знизити базову процентну ставку. Саме тому інфляція лише зростає.
Коротко про інфляцію та протести в країні
- Ввечері 23 листопада турецька ліра стрімко знецінилася до історичного мінімуму. Через це країною прокотилася хвиля протестів. Тисячі людей вийшли на вулиці в Анкарі та Стамбулі. Опозиція звинуватила у всьому президента.
- 25 листопада країною знову пройшли протести. Люди вийшли на вулиці в Стамбулі, Ізмірі, Анкарі, Адані, Анталії. Протестувальники вимагали відставки уряду Ердогана.
- Мітинг розігнала поліція. Тоді затримали орієнтовно 30 людей.
Ердоган кидає виклик Путіну / Туреччину накрив шторм | WTF – дивіться відео