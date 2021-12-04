Такі дані ЗМІ оприлюднили з посиланням інформацію влади. Президент країни Реджеп Ердоган заявив, що покарає спекулянтів.

До теми Рекордне падіння ліри і протести проти Ердогана: чому турецька економіка зазнає краху

У Туреччині трирічний максимум інфляції

Турецький статистичний інститут повідомив, що інфляція у листопаді зросла на 3,51%, у порівнянні з жовтнем.

Найбільше зростання, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, показали ресторани та готелі, продукти харчування та побутова техніка,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, турецька економіка намагається побороти:

падіння курсу ліри;

високий зовнішній борг;

безробіття.

Видання написало, що президент, підтримка якого падає, пообіцяв покарати спекулянтів.

Реджеп Ердоган переконаний, що його теорія "нижчі процентні ставки призведуть до зниження інфляції" – спрацює. Відомо, що протягом останніх місяців політик тиснув на центральний банк, щоб знизити базову процентну ставку. Саме тому інфляція лише зростає.

Коротко про інфляцію та протести в країні

Ввечері 23 листопада турецька ліра стрімко знецінилася до історичного мінімуму. Через це країною прокотилася хвиля протестів. Тисячі людей вийшли на вулиці в Анкарі та Стамбулі. Опозиція звинуватила у всьому президента.

25 листопада країною знову пройшли протести. Люди вийшли на вулиці в Стамбулі, Ізмірі, Анкарі, Адані, Анталії. Протестувальники вимагали відставки уряду Ердогана.

Мітинг розігнала поліція. Тоді затримали орієнтовно 30 людей.

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