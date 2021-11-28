Именно так многие экономисты и СМИ описывают резкое обесценивание турецкой валюты. Она за последний 2021 год потеряла уже 45% от своей стоимости.

До теми Через стрімкий обвал ліри Туреччиною прокотилася хвиля протестів: відео мітингів

Недовольные таким положением турки даже вышли на протест против экономической политики властей, что моментально подхватила турецкая оппозиция.

В Турции – экономический кризис

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нынешний экономический кризис, который переживает Турция, является очередным заговором против страны.

Более того, Эрдоган даже сравнил его с попыткой госпереворота, которую противники власти пытались провернуть еще в 2016 году, но безуспешно.

Суть экономической политики Эрдогана заключается в том, чтобы сохранять низкие процентные ставки Центрального банка Турции для доступа местного бизнеса к дешевым кредитам.

Полный выпуск WTF за 24 ноября: смотрите видео



По задумке Эрдогана, дешевая лира тоже может играть на руку турецкой экономике, ведь она делает Турцию более доступной для иностранных туристов и помогает увеличить прибыль с экспорта турецкой продукции. В конечном итоге это должно:

ускорить рост турецкой экономики;

стимулировать создание рабочих мест.

Что думают аналитики

Но аналитики с Эрдоганом не согласны. Они считают, что это противоречит базовым экономическим принципам, а потому план турецкого президента изначально обречен на провал, и ведет лишь к дальнейшему падению стоимости турецкой лиры и увеличению инфляции.

Граждане вышли на протесты

После того как лира накануне потеряла в цене еще 15% всего за один день, недовольные резким падением граждане вышли на протесты в Анкаре и Стамбуле.

Они требовали отставки правительства и президента Турции. Полиции даже пришлось взять демонстрантов в оцепление.

Хотя до массовых столкновений не дошло, недовольство людей вполне можно понять. Ведь зарплаты остались те же, но вот количество товаров, которые можно купить на эти деньги – уменьшилось.

Кстати! Эту волну недовольства моментально подхватила и турецкая оппозиция, которая тут же раскритиковала экономическую политику президента Эрдогана и буквально назвала это катастрофой для Турции.

И такую реакцию оппозиции можно понять, если смотреть с их колокольни. Следующие выборы в Турции назначены на 2023 год, а популярность нынешнего президента, особенно в крупных городах, постепенно снижается. Почему бы его не добить?



Протесты в Турции / Фото с твиттера SYKP Denizli

Конечно, со стороны оценить задумку Эрдогана трудно. Ведь пока мы видим лишь негативные последствия: падение курса турецкой лиры. Все это может привести к потере иностранных инвесторов и углублению экономического кризиса.

Зверніть увагу Масові мітинги через обвал ліри у Туреччині: поліція розігнала протест та затримала людей

Подливает масла в огонь кризиса еще и оппозиция. Потому Эрдогану жизненно необходимо доказать эффективность своих идей. Иначе следующие выборы президента Турции могут оказаться для него провальными…