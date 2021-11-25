Люди, які вийшли на протест, засуджували економічну політику уряду та закликали до відставки президента. 24 листопада громадяни вийшли на мітинг і в інших містах країни.
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У Туреччині на масових мітингах затримали людей
Турецька поліція у середу (мовиться про 24 листопада – 24 канал) розігнала акцію протесту в Стамбулі, на якій демонстранти засуджували економічну політику уряду та зростання вартості життя,
– мовиться у повідомленні.
Громадяни скандували гасла:
- "у відставку уряд";
- "ми не залишимо нашу країну купці грабіжників і злодіїв" та інші.
Видання Birgun повідомило, що поліція використовувала щити, щоб розігнати натовп, а також відтягнула деяких протестувальників.
За даними журналістів, затримали понад 30 людей. Відомо, що переважно члени лівих груп зібрались у стамбульському районі Кадикьой та скандували гасла із закликом, щоб уряд президента Реджепа Ердогана пішов у відставку.
До речі, протести відбуваються на тлі зростання інфляції в країні. Зокрема тому, що це:
- серйозно підірвало купівельну спроможність громадян;
- призвело високого рівня безробіття;
- різкого падіння турецької ліри.
За даними видання SoL, на мітинги також вийшли у Ізмірі, Анкарі, Адані, Анталії.
Люди в Туреччині вийшли на мітинги: дивіться відео
Люди скандували гасла та вимагали відставки президента: дивіться відео
Поліція розігнала мітинг в Стамбулі: дивіться відео
Люди в Туреччині вийшли на акції протесту / Фото з твітеру SYKP Denizli
Мітинги в Туреччини та обвал ліри: що відомо
- Ввечері 23 листопада турецька ліра обвалилась фактично до історичного мінімуму. Долар в країні почав коштувати орієнтовно 13,44 ліри – тобто зріс на 15%.
- До порівняння, ще тиждень тому долар коштував 11 лір, у 2019 році – 5,6 ліри, у 2017– 3,5 ліри.
- Попередньо відомо, що це відбувається на тлі складних відносин Туреччини із Заходом.
- Турецька ліра падає також на тлі небажання глави держави Реджепа Ердогана зупинити тривале суперечливе зниження процентних ставок центрального банку на тлі зростання двозначної інфляції.
- Саме тому інфляція в Туреччині становить орієнтовно 20%. Для людей це значить зростання цін та знецінення зарплат у національній валюті.
- До речі, 23 листопада люди також виходили на мітинги у Анкарі та Стамбулі.