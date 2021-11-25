Люди, які вийшли на протест, засуджували економічну політику уряду та закликали до відставки президента. 24 листопада громадяни вийшли на мітинг і в інших містах країни.

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У Туреччині на масових мітингах затримали людей

Турецька поліція у середу (мовиться про 24 листопада – 24 канал) розігнала акцію протесту в Стамбулі, на якій демонстранти засуджували економічну політику уряду та зростання вартості життя,
– мовиться у повідомленні.

Громадяни скандували гасла:

  • "у відставку уряд";
  • "ми не залишимо нашу країну купці грабіжників і злодіїв" та інші.

Видання Birgun повідомило, що поліція використовувала щити, щоб розігнати натовп, а також відтягнула деяких протестувальників.

За даними журналістів, затримали понад 30 людей. Відомо, що переважно члени лівих груп зібрались у стамбульському районі Кадикьой та скандували гасла із закликом, щоб уряд президента Реджепа Ердогана пішов у відставку.

До речі, протести відбуваються на тлі зростання інфляції в країні. Зокрема тому, що це:

  • серйозно підірвало купівельну спроможність громадян;
  • призвело високого рівня безробіття;
  • різкого падіння турецької ліри.

За даними видання SoL, на мітинги також вийшли у Ізмірі, Анкарі, Адані, Анталії.

Люди в Туреччині вийшли на мітинги: дивіться відео

Люди скандували гасла та вимагали відставки президента: дивіться відео

Поліція розігнала мітинг в Стамбулі: дивіться відео

Люди в Туреччині вийшли на акції протесту / Фото з твітеру SYKP Denizli

Мітинги в Туреччини та обвал ліри: що відомо

  • Ввечері 23 листопада турецька ліра обвалилась фактично до історичного мінімуму. Долар в країні почав коштувати орієнтовно 13,44 ліри – тобто зріс на 15%.
  • До порівняння, ще тиждень тому долар коштував 11 лір, у 2019 році – 5,6 ліри, у 2017– 3,5 ліри.
  • Попередньо відомо, що це відбувається на тлі складних відносин Туреччини із Заходом.
  • Турецька ліра падає також на тлі небажання глави держави Реджепа Ердогана зупинити тривале суперечливе зниження процентних ставок центрального банку на тлі зростання двозначної інфляції.
  • Саме тому інфляція в Туреччині становить орієнтовно 20%. Для людей це значить зростання цін та знецінення зарплат у національній валюті.
  • До речі, 23 листопада люди також виходили на мітинги у Анкарі та Стамбулі.